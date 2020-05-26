البنك المركزي: المواطنون سحبوا 9 مليار جنيه خلال أيام العيد

26 مايو 2020 - 02:55 م

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن المصريين سحبوا نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.





وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الإثنين.





