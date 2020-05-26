البنك المركزي: المواطنون سحبوا 9 مليار جنيه خلال أيام العيد

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وكالات- الدويني فولي

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البنك المركزي

صرف

سحب

أيام العيد

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن المصريين سحبوا نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الإثنين.


وأكد المصدر، أنه تم التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية.

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