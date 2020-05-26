بدولة عربية.. إلزام كل الشركات بتوفير سكن لعمالها المصابين بكورونا

26 مايو 2020 - 11:07 ص

أعلن طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أن الحكومة الكويتية قررت إلزام كل الشركات بتوفير سكن خاص لعمالها المصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، مع تزويده بالاحتياجات الأساسية والضرورية لهم.





وأضاف المزرم، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لقصر السيف عبر خاصية الاتصال المرئي (أون لاين) عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، أنه تقرر التنبيه على كل الشركات أيضا، بمراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة الكويتية في ذلك السكن.









وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر كذلك، تكليف الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بتسليم الصالات الرياضية بنادي التضامن، إلى فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء، لتحويلها إلى وحدة طوارىء ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية، وكذلك تكاليف وزارة المالية بتخصيص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبعض الحالات من المصابين بالفيروس، مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية والخدمية بها.







