» سوهاج.. مصرع موظف لتناوله كحول إيثيلي

26 مايو 2020 - 10:32 ص

لقي موظف مصرعه إثر تناول كحول ايثليلي المخدر، بشارع الجلاء دائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج، مصرعه أثناء تواجده بمنزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي









وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج اخطارا من العميد محمد سامى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول إبراهيم ا”، 57 سنة، موظف ويقيم شارع الجلاء بندرأخميم ”جثة هامدة“، إدعاء تناول مادة غير معلومة.









وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجله “أحمد ا”، 27 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد والده بالمنزل تناول مادة الكحول الأيثيلي مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.







