مصرع إعلامية مصرية شهيرة في حادث مروع

غيب الموت اليوم، مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية سابقا، المصرية شيرين جمال، بعد تعرضها لحادث سير.
وكتب الإعلامي مصطفى النادي، أحد أصدقاء المذيعة الراحلة، عبر صفحته الشخصية على ”فيس بوك“: ”الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله“.
وتابع: ”لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلى“.
وكانت شيرين دخلت في حالة حزن شديدة بعد وفاة والدتها منذ شهرين، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، رثاء في والدتها قالت فيه: ”عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة، لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد، رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء“.
وأضافت: ”أنا الخاسرة يا أمي أنا الضائعة أنا المشتاق أنا من سيجوب الأرض بحثًا عنك حتى أصل إلى عنان السماء لألتمس من الله أن أراك كل يوم في سعادة وهناء وراحة من كل هم وبلاء في جنة أنتي أميرتها العذراء، سوف أنتظر حتى أتي إليك في يوم فيه البلاء وأصعد معك إلى السماء لأطلب منك الصفح على الكبرياء فحبك أنقى من أن يلوث بالكبرياء“.