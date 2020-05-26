تفاصيل خطف جثمان متوفاة بـ"كورونا" من "حميات" فاقوس

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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل قيام عائلة بأخذ جثمان أمهم دون اتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، موضحاً أن الجثمان يعود لسيدة عمرها 73 عاما، تعجل ذووها دفنها عقب موتها وقاموا بأخذ جثمانها في سيارة نصف نقل.
وأضاف «غراب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن السيدة توفيت في الساعة الواحدة ظهراً بمستشفى حميات فاقوس، مشيراً إلى أن الطب الوقائى اتبع الإجراءات المعمول بها في دفن موتى فيروس «كورونا».
وتابع: «بعد تجهيز السيدة ووضعها في الكيس من قبل الطب الوقائى تأخرت سيارة الإسعاف التي ستنقلها الأمر الذي جعل ذووها يتعجلون.. وأخذوا الجثمان فعلاً ووضعوه في عربة نصف نقل.. ونحن قمنا بالاتصال بمدير الأمن وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع».
وأكد محافظ الشرقية أنه رغم أن الواقعة في منتهى الخطورة وغير مبررة على الإطلاق، إلا أن أهل السيدة تفهموا ذلك، وتم تدارك الأمر ودفن الجثمان وفق الإجراءات الصحية.

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