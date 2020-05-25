أول صورة لرجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل

25 مايو 2020 - 10:40 م

نشر برنامج «ET بالعربي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية.



وظهرت الفنانة رجاء الجداوي وهي أمامها مصحف كبير، وكتب حساب البرنامج: «أول صورة لرجاء الجداوي من الحجر الصحي».



كانت الفنانة رجاء الجداوي قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، ووجّهت الجداوي، في مداخلة هاتفية مع «تغطية خاصة من راديو مصر»، الاثنين، رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل قائلة: «خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده»، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.



وأضافت أنها توجه الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء، لافتة إلى أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل «لعبة النسيان» الذي عرض في رمضان، مستطردة أنها اضطررت للتصوير في ظل أزمة «كورونا» بسبب التزامها بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة.

