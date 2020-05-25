"التعليم": نتيجة الشهادة الإعدادية عقب إجازة عيد الفطر

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية سيتم بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك منعا لإثارة القلق والبلبلة.
وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث  المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% .

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