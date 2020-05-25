أحد الأبطال الناجين يروي اللحظات الخالدة فى ملحمة البرث

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المصريون ـ متابعات

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فنانة شهيرة تحرج أحد معجبيها فى ختام مهرجان القاهرة

قال البطل مجند محمد علي تايسون، أنه التحق بالجيش في البداية تحت قيادة الشهيد البطل العقيد رامي حسنين، مؤكدا أنه قضى معه فترة رائعة لما كان يتميز به من شجاعة وحسن تعامل مع المجندين وحب وطنه.
وأضاف تايسون، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: "بدأت رحلتي مع المقدم البطل الشهيد أحمد منسي من خلال حضوري معه لعدة مداهمات وعمليات اقتحام على البؤر الإرهابية، وكان لا يختلف كثيرا عن القائد حسنين من قوة وصبر وشجاعة وحب الوطن".
وتابع تايسون، أنه انتقل إلى البرث مع المقدم منسي يوم 3 رمضان في عام 2017.
وروى تفاصيل يوم الهجوم على كمين البرث، قائلا: "بدأ الهجوم من قبل العناصر التكفيرية الساعة الرابعة فجرًا يوم الجمعة، وقت تبديل الورديات مع زملائه، وكان الهجوم وقت خدمته أعلى سطح المبنى مع زملائه خالد وأحمد نجم، ملفتا خالد تنبأ قبل الهجوم أن يوم الجمعة يوم التكفيرين وعلينا الاستعداد لهم.
وأضاف المجند البطل، أن التعامل بدأ وتم تفجير السيارة المفخخة كما شاهد الجميع في المسلسل وأنه سقط على خده الأيسر وأفاق بعدها بدقائق قليلة ليجد زملاءه الذين تعاهدوا على التصدي لآخر نفس.
وأشار إلى أن البطل المنسي صعد إلى السطح وكان هناك تعامل مكثف وطلقات ار بي جي واحدة منها أفقدته الوعي وكان البطل المنسي يصطاد التكفيريين وكل طلقة كانت تصيب تكفيري وتقتله.

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