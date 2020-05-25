بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يشهد غدا الثلاثاء -ثالث أيام العيد- طقساً لطيفاً على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط احيانا، فيما تسود شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما ليلاً، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
كما يتوقع الخبراء ان تنشط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرى الاحمر، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: