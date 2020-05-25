  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

الدولار

أسعار مفاجئة يسجلها الجنيه أمام الدولار في ثاني أيام العيد

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

كورونا

ابتكار جهاز مصري يقلب موازين مكافحة "كورونا"

ترامب

"الصحة العالمية" توجه صفعة قوية لترامب

هالة زايد

«الصحة»: تسجيل 702 إصابة جديدة بكورونا.. و 19 حالة وفاة

الرئيس الصينى: لن نسمح بحرب فى شبه الجزيرة الكورية

تحذير حاد من الصين للولايات المتحدة

الكويت

الكويت تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في هذا الأمر

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

صلاح

نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

#

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

#

الجو حر بكرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

#

شديد البرودة وشوائب.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يشهد غدا الثلاثاء -ثالث أيام العيد- طقساً لطيفاً على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط احيانا، فيما تسود شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلاً، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء ان تنشط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرى الاحمر، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 18
الاسكندرية 26 19
وادى النطرون 30 18
طنطا 31 18
شبين الكوم 31 18
دمنهور 30 19
بلطيم 27 19
مطروح 25 17
السلوم 27 16
سيوة 32 15
بورسعيد 25 19
دمياط 25 20
الزقازيق 30 18
المنصورة 30 18
الاسماعيلية 33 18
السويس 33 19
العريش 27 17
رفح 26 18
رأس سدر 33 19
نخل 31 14
نويبع 33 21
طابا 33 18
كاترين 29 11
الطور 34 20
شرم الشيخ 35 23
الغردقة 35 23
مرسى علم 33 24
الفيوم 33 18
بنى سويف 33 18
المنيا 34 17
أسيوط 35 18
سوهاج 36 21
قنا 36 22
الأقصر 37 24
أسوان 37 21
ادفو 37 23
أبوسمبل 36 25
الوادى الجديد 36 21
شلاتين 33 25
ابو رماد 32 24
حلايب 31 24
رأس حدربة 32 25


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام العيد
» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة
» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل
» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت
» نجم ليفربول يصدم محمد صلاح
» قطر تسجل رقما قياسبا في إصابات كورونا
» «التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين
» وقف تراخيص البناء والدولة تتوعد المخالفين
» قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم
» عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب
» تفاصيل مثيرة بشأن عودة مصري بعد السجن 8 سنوات بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية