» تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام العيد

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تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، بشكل ملحوظ.

ويأتي تراجع الأسعار تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وسجلت الأسعار تراجعا بقيمة جنيهين، مع إغلاق كامل بسوق الصاغة، بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا  758 جنيها للجرام، بتراجع بقيمة جنيهين، عن آخر سعر سجله الذهب قبل إغلاق سوق الصاغة وهو 760 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

عيار 18 يسجل 654 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 872 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6104 جنيهات


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