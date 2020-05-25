أسعار مفاجئة يسجلها الجنيه أمام الدولار في ثاني أيام العيد

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الطيب حسين

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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الاثنين 23-5-2020، استقرارا ملحوظا في عدد من البنوك.

وجاءت الأسعار فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مقارنة بختام تعاملات الخميس.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر، 15.79 جنيه للشراء، و 15.89 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى، 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى المصرى بلغ السعر 15.79 جنيه للشراء، و 15.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك عودة، 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة، 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib،  15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء، 15.90 جنيه للبيع.


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