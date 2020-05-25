  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

كورونا

ابتكار جهاز مصري يقلب موازين مكافحة "كورونا"

ترامب

"الصحة العالمية" توجه صفعة قوية لترامب

الرئيس الصينى: لن نسمح بحرب فى شبه الجزيرة الكورية

تحذير حاد من الصين للولايات المتحدة

الكويت

الكويت تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في هذا الأمر

هالة زايد

«الصحة»: تسجيل 702 إصابة جديدة بكورونا.. و 19 حالة وفاة

صلاح

نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

الكويت

خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت

قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة

عرب وعالم

العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح
العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مسن عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة

#

«بن سلمان» يتحدث عن اتفاق مع قطر: سنفاجئ العالم

#

مصرع شاب أسفل عجلات المترو بأرض المعارض

قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية.. عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، إن اتفاق ستوكهولم يلفظ انفاسه الأخيرة جراء الاختراقات اليومية للميليشيات الحوثية وعدم احراز أي تقدم في تنفيذ بنود الاتفاق.

 وذكر في كلمة له خلال زيارتة التفقدية للواء التاسع ان : "اتفاق السويد فقد مبرراته السياسية والانسانية بعد أن تحول إلى غطاء للميليشيات الحوثية لاستمرار استهدافها لقرى ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع القوات المشتركة واداة لتنفيذ جرائمها بحق المدنيين ومضاعفة المعاناة الإنسانية لأبناء محافظة الحديدة.

وأشار قائد المقاومة الوطنية إلى ان الحوثي استفاد من اتفاق السويد وتراخي الامم المتحدة في تنفيذ بنوده التي تنص على الانسحاب من مدينة الحديدة وموانيها لتكريس سيطرته على المدينة، ونهب خيراتها، ونهب الايرادات وكذلك استمرار تهريب الاسلحة الايرانية، وتصعيد عدوانه على اليمنيين في باقي المناطق المحررة.

ووجه العميد طارق صالح قيادة اللواء التاسع  بمواصلة برامج التدريب والتأهيل وانتظار التوجيهات لتنفيذ أي مهام في معركة شعبنا المفتوحة في التصدي للمشروع الايراني وهزيمة ميليشيات الاجرام الحوثية، متمنيا للجميع النجاح في هذه المهمة الوطنية.

و بارك طارق صالح  تشكيل اللواء التاسع "حراس الجمهورية" الذي يضم ضباطا وافرادا من مختلف محافظات الجمهورية ويعول عليهم تنفيذ مهام مستقبلية جسيمة في معركة الخلاص من المليشيات الحوثية.

وشدد على مبدأ المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية في الحفاظ على الوطن وان تظل راية الوطن خفاقة، ومحاربة العنصرية والمناطقية والمذهبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة
» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل
» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت
» نجم ليفربول يصدم محمد صلاح
» قطر تسجل رقما قياسبا في إصابات كورونا
» وقف تراخيص البناء والدولة تتوعد المخالفين
» قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم
» عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب
» يسرا": "كان نفسي أبقى أم"
» بعد إصابتها بكورونا.. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي
» لإثبات زواجهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع عليها دعوى قضائية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية