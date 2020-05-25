خبر وفاة رجاء الجداوي يصدم جمهورها

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صدم خبر انتشر في الساعات الأخيرة، بشأن وفاة رجاء الجداوي بسبب فيروس كورونا المستجد جمهور الفنانة القديرة.

جاء هذا في الوقت الذي نفت فيه وسائل إعلام صحة الخبر، موضحة أن الأمر مجرد شائعات.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة محلية أنها كتبت: "تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بلوجو مزور لموقع الصحيفة يفيد بوفاتها وهي صورة مفبركة قام عشاق الفبركة والشائعات من المغرضين بتصميمها من أجل نشر شائعة وفاتها وإحداث فتنة، وهي صورة مفبركة وعارية تماما من الصحة".

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي قد أعلنت أن حالتها الصحية استقرت للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم على حد قولها.

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