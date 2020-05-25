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اتهامات تواجه "نتنياهو"..

انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل

عرب وعالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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الطيب حسين

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وجهت اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة القيام بانقلاب والتسبب في نشوب حرب أهلية.

صف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل دخوله المحكمة أمس الأحد بأنها محاولة انقلاب، متهما إياه بالسعي إلى جر إسرائيل لحرب أهلية.

وقال لابيد خلال جلسة لكتلة "يش عاتيد" البرلمانية عصر اليوم الاثنين، إن "نتنياهو يحاول جر إسرائيل إلى حرب أهلية، ولذلك فإنه من الضروري ألا يستمر في تولي منصبه"، واصفا ما جرى أمس بـ"محاولة انقلاب قادها رئيس الوزراء وهو يحاول استهداف الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والإعلام".

وكان نتنياهو قالقبيل دخوله إلى قاعة المحكمة أمس "إنه ليس هو من يحاكم اليوم بل معسكر اليمين برمته، مضيفا أن جهات نافذة في اليسار والجهاز القضائي تكاتفت لإسقاط زعيم قوي من اليمين لأنها لم تتمكن من القيام بذلك بواسطة الانتخابات المرة تلو المرة"، كما اتهم أجهزة تطبيق القانون بحياكة ملفات ضده.

وانطلقت أمس الأحد في القدس محاكمة نتنياهو بتهم الرشى وإساءة الائتمان والاحتيال، وهو يعد أول رئيس وزراء إسرائيلي في الخدمة يمثل للمحاكمة.

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