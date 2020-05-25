  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

كورونا

ابتكار جهاز مصري يقلب موازين مكافحة "كورونا"

ترامب

"الصحة العالمية" توجه صفعة قوية لترامب

الرئيس الصينى: لن نسمح بحرب فى شبه الجزيرة الكورية

تحذير حاد من الصين للولايات المتحدة

الكويت

الكويت تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في هذا الأمر

هالة زايد

«الصحة»: تسجيل 702 إصابة جديدة بكورونا.. و 19 حالة وفاة

صلاح

نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

الكويت

خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت

"الصحة العالمية" توجه صفعة قوية لترامب

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

منظمة الصحة العالمية توصي بمطهر جديد للقضاء علي فيروس كورونا

#

ترامب لمنظمة الصحة العالمية: 30 يوما.. وإلا

#

الصحة العالمية تكشف عن ارتباط كورونا بمرض أشد فتكا

#

الصحة العالمية: "كورونا" لم يبلغ أسوأ مراحله بعد


أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب مباعث قلق.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تعليق استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في برنامج "تجربة التضامن" للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب وجود "مباعث قلق" بهذا الشأن.

بدورها، أوضحت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، أن تعليق استخدام هذين العقارين "إجراء مؤقت"، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، مضيفة أن الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد بعد أسبوع أو أسبوعين.  

وسبق أن أعلنت مجموعة من الدول بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في هذا المجال.

إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج من فيروس كورونا أمر آمن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج "تجربة التضامن" في 18 مارس الماضي لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة مع شركائها بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع لمرض "COVID-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقوم "تجربة التضامن" على مقارنة 4 خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.

تحذر المنظمة رابطات الأطباء والأخصائيين من التوصية بهذه العلاجات غير المثبتة أو وصفها للمرضى بالعدوى ومن تعاطيها كعلاج ذاتي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة
» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل
» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت
» نجم ليفربول يصدم محمد صلاح
» قطر تسجل رقما قياسبا في إصابات كورونا
» وقف تراخيص البناء والدولة تتوعد المخالفين
» قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم
» عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب
» يسرا": "كان نفسي أبقى أم"
» بعد إصابتها بكورونا.. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي
» لإثبات زواجهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع عليها دعوى قضائية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية