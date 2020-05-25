» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت

شرعت السلطات الكويتية في تبني بعض الإجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد إجراءات مكافحة كورونا.



وفي هذا الصدد وضعت وزارة الصحة خطة لعودة تشغيل العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بضوابط، اعتباراً من الأحد المقبل 31 مايو الجاري، تزامناً مع خطة الوزارة لعودة العمل الطبي تدريجياً في العيادات الخارجية.



وتقضي الخطة بألا تتجاوز طاقة العمل في بدايتها 30 في المئة من نسبة التشغيل حتى الأول من يوليو المقبل، ثم ترتفع إلى 50 في المئة بحلول منتصف أغسطس، مع زيادة طاقتها تدريجياً تماشياً مع معطيات تحسن الأوضاع الصحية لتصل النسبة إلى 100 في المئة بحلول أكتوبر.



وحددت الوزارة المستوصفات المعنية في المناطق الصحية لتطبيق بروتوكول الحجر المنزلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص مركز مساعد الصالح للمواطنين في منطقة العاصمة الصحية ومركز جابر الأحمد ق N3 لغير الكويتيين، وفي منطقة حولي الصحية مركز الشهداء للمواطنين ومركز الجابرية للمقيمين، وفي منطقة الفروانية مركز الرحاب للمواطنين ومركز الرقعي للمقيمين، وفي منطقة الأحمدي مركز العقيلة للمواطنين ومركز الشعيبة الصناعي للمقيمين، وفي منطقة الجهراء الصحية مركز النعيم للمواطنين ومركز النسيم الموقت في تيماء للمقيمين.