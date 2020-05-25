«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد الإنتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو 2020 بنسبة تصل إلى 97 ?? .

وأشار التقرير الصادر إلي أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة وخاصاً في صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر .

وبحسب التقرير الوارد إلي معالي الأستاذ الدكتور وزير التموين من شركتي الجملة فإن الشركتين قد وفرت 19 سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتباراً من يوم 27 مايو الجاري تمهيداً لقيام المواطنين بصرفها اعتباراً من أول شهر يونية (الاثنين الموافق 1-6-2020 ) وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى السابعة مساءً طوال شهر يونية 2020.

هذا وقد أكد المصيلحي على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر القادم وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع واتاحتها وتشديد الرقابة التموينية والتجارية.

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