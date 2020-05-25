أول تحرك من "الأزهر" ضد إمام نبروه

25 مايو 2020 - 02:14 م

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن الطالب الذى انتشر له فيديو وهو يهرب من الشرطة لمحاولة إقامة صلاة العيد بنبروه بمحافظة الدقهلية، ثبت أنه محول من التربية والتعليم العام قبل الماضى، وأنه في المرحلة الإعدادية لا الثانوية.

وأضاف "عباس" خلال تصريحات له، أن الطالب سوف يحال للتحقيق عقب العيد مباشرة، فهذا العمل مخالف لما دعى إليه الأزهر والأوقاف والإفتاء ومخالف لتعليمات مجلس الوزراء، وهو ليس بإماما ولم يصرح له بذلك وما رأيناه في الفيديو لا يليق بطالب ينتمى للأزهر الشريف.