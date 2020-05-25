«الجبلاية» تصدم الأهلى فى هذا الأمر

25 مايو 2020 - 12:35 م

أخطر مسئولي اتحاد الكرة إدارة النادي الأهلي، بشأن موقف أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور فى حالة إلغاء الدوري هذا الموسم الحالى.

وأكدت "الجبلاية" خلال خطابها الموجه للمارد الأحمر، أن شريف إكرامي وأحمد فتحى وحسام عاشور سيكونان خارج النادي بالموسم الجديد أو إلغاء الموسم الحالي.

وأنتقل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز، فى صفقه انتقال حر لمدة 3 سنوات مقابل 48 مليون جنيه، ونجحت ايضا إدارة بيراميدز فى ضم شريف إكرامي لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه فى انتظار الاعلان الرسمي بضم اللاعب رسميا.