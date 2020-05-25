موقف صعب لرئيسة وزراء نيوزيلندا

25 مايو 2020 - 09:25 ص

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، لموقف صعب، عقب تعرض مبنى البرلمان لهزة أرضية أثناء إجراءها حوار على الهواء مباشرة.

وقاطعت رئيسة الوزراء مستضيفها، وقالت له انتظر ماذا يحدث هنا في مبنى البرلمان؟".

وقالت وهي تنظر للأعلى وحول الغرفة: "لدينا زلزال بسيط قليلًا هنا، هزة جيدة إلى حد ما هنا" "ولكن رأيت أشياء تتحرك ورائي".

وضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة المحيط على بعد 62 ميلا شمال شرق ولينجتون، شعرت به نيوزيلندا وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي.



