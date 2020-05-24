اقتصادي ينصح الشباب بهذا الأمر الهام في أزمة كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن نجاح المشروع من عدمه يعتمد على دراسة السوق واختيار المجال المناسب للعمل فيه، فالقطاعات التي تعمل الأن هي الأغذية والأدوات الطبية والمصانع والتجارة الإلكترونية والتسويق.
وأوضح «الحسيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «دقائق» الإذاعي، أن المولات والمحلات التجارية أصبحت مغلقة ومن يشتري الأن يكون عن طريق الأون لاين، لافتًا إلى أنه بناء على تقرير مصادر من شعبة التجارة الإلكترونية لاتحاد التجارة والصناعة ارتفعت نسبة التجارة عن طريق الإنترنت إلى 38% من بداية أزمة كورونا.
وأشار إلى أن أي شخص يحتاج أن يبدأ في مشروع تجاري يحتاج 50 ألف جنيه في البداية، لتأجير مكتب وشراء منتجات ملابس على سبيل المثال ودفع رسوم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتصميم متجر إلكتروني وعمل حملات إعلانية للتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد 6 أشهر من العمل سيتكون له رأس المال المناسب لكي يبدأ في البيع وجني الأرباح.
ووجه نصيحة للشباب قائلًا: «اشتغل اون لاين لو معندكش قدرة مالية إنك تصنع، أعمل متجر إلكتروني على السوشيال ميديا مش هيكلفك 200 دولار، وشوف المصانع اللي في بلدك أيه وسوق ليها منتجاتها وقدم خدمة كويسة للناس.. روح للمصانع خد منهم جزء من البضاعة للتسويق، والأرباح التي تتحصل عليها لا تصرفها وتقوم بتجهيز منتجك بالكامل لمدة 6 أشهر»، مضيفًا: «بقول للشباب لو مخرجش برة الصندوق وفضل قاعد بيقول دا أي كلام هتفضل محلك سر ومش هتنجح».

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