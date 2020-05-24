تسجيل 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا في العالم

24 مايو 2020 - 10:10 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء يوم الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي.



وأفادت إحصائيات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614.

