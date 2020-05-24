لإثبات زواجهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع عليها دعوى قضائية

رفع الفنان والملحن محمد وزيري، مدير الأعمال السابق، للفنانة هيفاء وهبي، دعوى قضائية لإثبات زواجه منها.

جاء ذلك أمام نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو المقبل.

حيث كان المستشار ياسر قنطوش وكيل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قدم بلاغا ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي أشاع ارتباطها به، متهما إياه بالاستيلاء على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد عليها الفنانة في مصر.

وأفادت الفنانة، في بلاغها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، وكان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولي إيداعها البنك في حسابها.

وأشارت "وهبي"، إلى أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وقام بسحب مبالغ مالية من حسابها، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.

وأضافت في البلاغ، أنه استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين، وبدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها.