» رغم ضحايا كورونا بأمريكا.. ترامب يقضي عطلة في ملعب جولف

أعلنت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول أن يثبت سيطرته على تفشي الفيروس التاجي في البلاد وأن الولايات المتحدة تعود تدريجياً إلى طبيعتها.

ووفقا للوكالة، فقد تم نقل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى نادي الغولف الوطني، حيث كان مرتديا قبعة بيضاء وقميص لكن دون كمامة.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي لعب آخر مرة في الغولف يوم 8 مارس، وبعدها توجه إلى ناديه الواقع في فلوريدا، حيث التقى بالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وانتقد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، جو بايدن، سلوك ترامب قائلا " مات حوالي 100 ألف شخص وفقد عشرات الملايين وظائفهم. في هذه الأثناء، يقضي الرئيس يومه في لعب الغولف".