» انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في قطر

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الجائحة.. ارتفاع مخيف في إصابات كورونا حول العالم

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد، عن تسجيل نحو 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاصا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1501 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة.
وارتفع عدد المتعافين من كورونا خلال آخر 24 ساعة بـ657 حالة شفاء جديدة، إلى 9170 شخصا.

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