بدء حظر التجوال في مصر لأول مرة من الخامسة مساءًا

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حظر التجوال

تطبيق موعد حظر

حظر عيد الفطر

بدأ منذ قليل، في تمام الخامسة مساء، تطبيق موعد حظر التجوال، في أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب الإجراءات الجديدة لتطبيق الحظر التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان مدبولي قال يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري، إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس وتقليل عملية انتقاله.

وأكد أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة مناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا.

وأضاف في مؤتمر صحفى، عقد في رئاسة الوزراء، أنه اعتبارًا من بعد عيد الفطر، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، موضحًا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.


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