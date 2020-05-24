قرار صادم لنجم «لعبة النسيان» بعد إصابة رجاء الجداوي

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محمد الفايدي

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بالفيديو.. رجاء الجداوي تشعل مواقع التواصل

قرر الفنان على قاسم، أحد أبطال مسلسل "لعبة النسيان" عزل نفسه كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا وذلك بعد مخالطته الفنانة رجاء الجداوي التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا والذي كان يشاركها العمل الذي عرض خلال شهر رمضان.

    وارسل  قاسم، برسالة لجمهوره عبر حسابه على "فيس بوك": (بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها، أنا هعزل نفسي (بغض النظرعن نتيجة الاختبار وياريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان يحاول يعزل نفسه وان شاء الله الأيام دي تعدي على خير).

    كانت الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن أثبت التحاليل اليوم إيجابية النتائج، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

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