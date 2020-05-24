» تخلص من سموم جسمك بهذه المشروبات

24 مايو 2020 - 01:31 م

يبحث الكثير عن طرق ووسائل طبيعية للتخلص من سموم ودهون الجسم لكونها أأمن علي الجسم كما أنها أوفر ماديا.

ومن أهم المشروبات التي من الممكن تناولها للتخلص من تلك السموم هي:

1- الماء الدافئ بالعسل والليمون حيث يتم إضافة ملعقة من العسل الأبيض مع عصير نصف ليمونة مع كوب ماء دافئ.

2- مشروب خل التفاح حيث يتم إضافة عصير نصف ليمونة مع معلقة من خل التفاح إلي كوب من الماء وتناوله.

3- شاي الكركم حيث يتم إضافة ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة من شاي الكركم إلي الماء المغلي وتناوله.

4- شاي الزنجبيل بإضافة كوب من الماء المغلي وتحريكه لمدة 5 دقائق ثم تناول المشروب.