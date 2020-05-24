» بالفيديو.. إمام مسجد يفر من الشرطة بعد إقامته صلاة العيد

24 مايو 2020 - 01:12 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإمام مسجد يفر من الشرطة بعد إقامته لصلاة العيد في جمع من الناس في المنصورة.

ويظهر مقطع الفيديو الإمام وهو يجري في الطريق فور وصول الشرطة لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس " كورونا" المستجد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اصدر العديد من القرارات الوزارية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد خلال فترة إجازة العيد ، ومن ضمنها إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل وتقتصر الصلاة في المسجد علي الأمام والعاملين بالمسجد فقط.