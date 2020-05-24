» 70 فندق يتسلمون شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

متابعات- أمينة عبد العال
تسلم خلال الأسبوع الماضي أكثر من 70 فندق في خمسة محافظات هي البحر الأحمر و جنوب سيناء و الاسكندرية والسويس والقاهرة، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر من 70 فندقا قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
وهذه هي قائمة بأسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعادة التشغيل وفقا للضوابط التي اقرها مجلس الوزراء في إطار معايير منظمة الصحة العالمية.
الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل
إسم الفندق المحافظة
كورال سي امبريال (شرم) جنوب سيناء
فور سيزونز (شرم) جنوب سيناء
سان جورج (شرم) جنوب سيناء
جراند اوشن جنوب سيناء
مارينا وادي دووم جنوب سيناء
صن رايز اربيان بيتش (شرم) جنوب سيناء
كونكورد السلام (شرم) جنوب سيناء
ستيلا دي ماري (شرم) جنوب سيناء
كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ (شرم) جنوب سيناء
تروبيتال واحة دهب (دهب) جنوب سيناء
منتجع قرية نوبيع (نويبع) جنوب سيناء
استراند طابا (طابا) جنوب سيناء
فنادير البحر الأحمر
موازيك البحر الأحمر
شيراتون ميرامار البحر الأحمر
انشنت ساند البحر الأحمر
اوشن فيو البحر الأحمر
هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت البحر الأحمر
جاردن بيتش البحر الأحمر
بور ميريت البحر الأحمر
صنى بيتش البحر الأحمر
وردة الصحراء البحر الأحمر
القصر القديم البحر الأحمر
قرية الشجرة البحر الأحمر
شمس سفاجا البحر الأحمر
هورجادا جولد بيتش البحر الأحمر
ترتلز إن البحر الأحمر
تروبيتل سهل حشيش البحر الأحمر
كوكس كلوب البحر الأحمر
كازاكواك البحر الأحمر
ثرى كورنرز ريحانة ريزورت البحر الأحمر
هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت البحر الأحمر
كورال بيتش البحر الأحمر
وايت بيتش البحر الأحمر
سندباد اكوا بارك البحر الأحمر
اكوا جوى ريورت باى صن رايز البحر الأحمر
شتايجنبر جر اكوا ماجيك البحر الأحمر
الإليزية البحر الأحمر
كليوباترا للمنتجعات الفاخرة البحر الأحمر
هيلتون بلازا البحر الأحمر
علي باشا البحر الأحمر
كابتن إن البحر الأحمر
شتايجنبر جر الجولف ريزورت البحر الأحمر
الخمسة البحر الأحمر
موفنبيك الجونة البحر الأحمر
جاز اكوا مارينا البحر الأحمر
بالماا دي ميريت البحر الأحمر
هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك البحر الأحمر
سندباد اكوا بارك هوتيل البحر الأحمر
رويال مكادى البحر الأحمر
شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل البحر الأحمر
تيتانيك اوازيس البحر الأحمر
سي جل البحر الأحمر
جاز الماظة بيتش ريورت مرسى مطروح
سيزار باى مطروح مرسى مطروح
بورتو مارينا العلمين مرسى مطروح
بل فيو مرسى مطروح مرسى مطروح
جاز كريستال مرسى مطروح
سيدي عبدالرحمن (العلمين) مرسى مطروح
كارولز بوريفاج مرسى مطروح
فنادق بورتو مارينا (العلمين) مرسى مطروح
سيزار باى (ساحل شمالي) مرسى مطروح
فندق هيلتون كينج رانش (برج العرب) الإسكندرية
فندق فلسطين الإسكندرية
فور سيزونز الإسكندرية
انتركونتننتال ستي ستاز القاهرة
ستاي بريدج القاهرة
ستيلا دي ماري العين السخنة
ماريوت مينا هاوس القاهرة الكبرى
ماريوت القاهرة القاهرة الكبرى
كونراد القاهرة الكبرى
چي دبليو ماريوت القاهرة الكبرى
ايبر اوتيل ببرج العرب الاسكندرية
ذا چيل "الساحل الشمالي" الاسكندرية
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