» الصين تحذر من حرب قادمة بين بكين و واشنطن

حذر وزير الخارجة الصيني، وانج يي" اليوم الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من حرب باردة جديدة نتيجة لتصاعد التوتر مع واشنطن بسبب تفشي فيروس" كورونا" المستجد والمسبب لوباء " كوفيد 19".

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها" سكاي نيوز عربية" :" لفت نظرنا أن بعض القوي السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة، إلي جانب الدمار الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة".

وأشار إلي أن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع علي البلدين و المواجهة تعود عليهما بالخسارة مؤكدا أن علي الطرفين إيجاد سبيل للتعايش السلمي، ومشددا علي أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلي البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات إلي الصين بأنها أخفت معلومات هامة عن فيروس " كورونا" المستجد مما أدي إلي انتشاره حول العالم.