  • الأحد 24 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجم الزمالك الأسبق طارق يحيي

طارق يحيي لجماهير الأهلي : " من حقكم تسخروا "

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

جمعة: " ليس الذكر كالأنثى" .. هذا هو المقصود

الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني

الصين تحذر من حرب قادمة بين بكين و واشنطن

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الشهداء

الرئيس الأمريكي

"ترامب" للمسلمين حول العالم: نحتاج لمساعدتكم للتخلص من جائحة " كورونا"

مسلسل لعبة النسيان

إصابة فنانة شهيرة بفيروس "كورونا" ونقلها لمستشفي العزل

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير الأوقاف

"الأوقاف" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن صلاة الجمعة

السقا

أول تعليق لـ"السقا" على مشهد مسلسل "الاختيار"

الصين تحذر من حرب قادمة بين بكين و واشنطن

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني
الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"

#

الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"

#

احترس من كورونا

#

فجر السعيد تحذر من مجاعة قادمة في الكويت

الصين

الولايات المتحدة

واشنطن

بكين

كورونا

 حذر وزير الخارجة الصيني، وانج يي" اليوم الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من حرب باردة جديدة نتيجة لتصاعد التوتر مع واشنطن بسبب تفشي فيروس" كورونا" المستجد والمسبب لوباء " كوفيد 19".

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها" سكاي نيوز عربية" :" لفت نظرنا أن بعض القوي السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة، إلي جانب الدمار الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة".

وأشار إلي أن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع علي البلدين و المواجهة تعود عليهما بالخسارة مؤكدا أن علي الطرفين إيجاد سبيل للتعايش السلمي، ومشددا علي أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلي البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما  فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات إلي الصين بأنها أخفت معلومات هامة عن فيروس " كورونا" المستجد مما أدي إلي انتشاره حول العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 70 فندق يتسلمون شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل
» طارق يحيي لجماهير الأهلي : " من حقكم تسخروا "
» جمعة: " ليس الذكر كالأنثى" .. هذا هو المقصود
» الصين تحذر من حرب قادمة بين بكين و واشنطن
» انتصار السيسي توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر
» مسحة لـ "الشربيني " وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة "الجداوي"
» لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الشهداء
» "ترامب" للمسلمين حول العالم: نحتاج لمساعدتكم للتخلص من جائحة " كورونا"
» إصابة فنانة شهيرة بفيروس "كورونا" ونقلها لمستشفي العزل
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تعليق نجل شهيد الجيش الأبيض على تكريم "السيسى"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية