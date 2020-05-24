» مسحة لـ "الشربيني " وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة "الجداوي"

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دينا الشربيني
دينا الشربيني
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

دينا الشربينى

رجاء الجداوي

لعبة النسيان.

أثار إصابة الفنانة رجاء الجداوي حالة من القلق في الوسط الفني خاصة أسرة مسلسل " لعبة النسيان" الذي شاركت فيه الفنانة وظهرت عليها أعراض المرض بعد الانتهاء من التصوير.

وفي هذا السياق أعلنت مصادر لـ" الوطن" بأن الفنانة دينا الشربيني و أسرة المسلسل سيتم أخذ مسحة منهم للتأكد من إصابتهم بفيروس" كورونا" المستجد من عدمه خلال الساعات القادمة .

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد تم نقلها فجر اليوم لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية وعلقت علي ذلك قبل دخولها للمستشفي" أنا تعبانة سيبوني في حالي".

جدير بالذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" يشارك فيه الفنانين " دينا الشربيني ، أحمد داوود ،ومحمود قابيل ،  و أنجي المقدم  ، وعلي قاسم ، و أسماء جلال " ومن إخراج أحمد شفيق.


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