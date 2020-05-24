» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

24 مايو 2020 - 08:30 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك حالة من الاستقرار حيث سجل 15.86 جنيه.

وسجل في البنك المركزي 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.81 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.91 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.90 جنيه.