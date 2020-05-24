» تعليق نجل شهيد الجيش الأبيض على تكريم "السيسى"

24 مايو 2020 - 12:17 ص

قال الدكتور محمود كارم، نجل الدكتور كام محمود شهيد الجيش الأبيض، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشهداء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يعد وسام على صدر عائلات الأطقم الطبية ، وتابع:" التكريم وسام على صدرنا وطيبت خاطرنا جداً..كنا عارفين ده ومتوقعينه ولكن المسألة مسألة".



وأضاف "كارم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدر التضحيات التى يقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا كونه إنسان وطنى ويحب شعبه، وتابع: الرئيس السيسى كان أول فرحة دخلت بيتنا بعد وفاة والدى ..ومهما قلنا لن نوفى الرئيس قدره".

