زوجة الشهيد شبراوى: هذا ما قاله لي منذ الخطوبة

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قالت المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد شبراوى رفيق المنسى، إنها كانت على علم ببطولات الشهيد والمعاناة التى تكبدها هو وزملائه فى الدفاع عن تراب الوطن قبل استشهاده، ولكن عرض ذلك فى عمل درامى  بمسلسل "الاختيار"، كان له تأثير أكبر مما عايشته ، وتابعت:"أنا كنت عارفة بطولات الشهيد ولكن رؤيتها فى دراما كان شئ مختلف لأننا كزوجات للشهداء لم نراهم فى العمل".
وأضافت "ندى حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تفتخر أنها زوجة الشهيد، وتابعت:" أنا لى الشرف أنى أكون زوجة الشهيد، الشهيد كان جدع ومصرى أصيل يحب بلده وعارف يعنى أيه عرض ووطن ونخوه".
ولفتت زوجة الشهيد، إلى أن كل ضابط خريج الصاعقة هو مشروع شهيد ، وتابعت:"كان يحاول دائماً أن يمهد لى أنه مشروع شهيد منذ أن كنا فى بداية حياتنا ، ..من وإحنا فى الخطوبة وهو بيقول لى أنا مشروع شهيد حتى بعد الزواج والانجاب كان يردد ذلك وعندما كنت أحزن كان يقول لى أن الشهادة ليست بالشئ الهين ولا كلام وبس ده شئ ضرورى من أجل الحفاظ على الوطن".

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