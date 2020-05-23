نشر أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 23 مايو 2020، على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات الخميس، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وسجل سعر العملية الأجنبية في البنك الأهلي المصري 15.79 جنيه للشراء، 15.89 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.79 جنيه للشراء.

15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.79 جنيه للشراء.

15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

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