وفاة ملكة جمال نيوزيلندا بعد رسالة مأساوية على «فيس بوك»

23 مايو 2020 - 08:31 م

توفيت ملكة جمال نيوزيلندا السابقة، بعد أن نشرت رسالة مؤلمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأكدت الشرطة النيوزيلندية أن "أمبر لي فريس" (23 عامًا) التي نشأت في أوكلاند توفيت بشكل مفاجئ يوم الاثنين، وتم إحالة القضية إلى الطبيب الشرعي.



وكتبت صفحة ملكة جمال العالم نيوزيلندا على "فيس بوك": "حزننا جميعًا على ملكة جمال نيوزيلندا بشكل مخيف عند سماع هذا. حولت أمبر رحلتها التنافسية تمامًا، بعد تمايل مبكر، انتهى بها الحال كواحدة من أكثر المتسابقين إيجابية وإيجابية".



وأضافت: "لقد تغلبت على الكثير للانضمام إلينا في المقام الأول وفازت بإعجابنا واحترامنا منذ البداية. لقد كانت شخصية جميلة ومثيرة وفريدة من نوعها ولديها طاقة استثنائية من أجل الحياة. لقد فقد العالم امرأة شابة لديها الكثير لتقدمه".





وكانت الفتاة الراحلة من المتأهلات للتصفيات النهائية لملكة جمال الكون في عام 2018 وسافر إلى تايلاند كجزء من المسابقة الأسطورية.

وصرحت "أمبر لي" سابقًا كيف تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب جلدها المدبوغ و"عينيها المائلة".



في عام 2018 ، شكت من شعور بأن العالم "يثقل كاهلها". وقالت: "أتذكر أنني كنت جالسة في غرفتي ذات ليلة وفكرت في مدى صعوبة الحياة. في سن مبكرة تشعر أن العالم يثقل كاهلك".



وأضافت: "كان لدي نظرة سلبية على كل شيء. صورت نفسي على أنها سيدة غاضبة، سمينة، عجوز ولكن بعد ذلك فكرت: هذا ليس ما أريد أن أكون عليه".

وعندما كانت "أمبر لي" تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، انتقلت مع صديقها، ثم درست الميكانيكا أثناء العمل في مطعم بيتزا. وبدأ وزنها في ازدياد عند سن 16 قبل الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية واستعادة لياقتها.