فضيحة مدوية لترامب بطلتها سيدة

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سربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أثناء موجز صحفي أمس صدفة بيانات مصرفية شخصية للرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك أثناء إعلان ماكيناني عن تبرع ترامب براتبه في الربع الأول من العام الجاري لصالح وزارة الصحة، بغية دعم جهود محاربة فيروس كورونا المستجد.

وعرضت ماكيناني، بغية تأكيد صحة كلامها، على الصحفيين شيكا مصرفيا من بنك Capital One بقيمة مائة ألف دولار، على الرغم من أن هذه الوثيقة تضم بيانات مصرفية شخصية لرئيس الدولة، بما في ذلك رقم حسابه المصرفي وأرقام التوجيه التي تمنحها جمعية المصارف الأمريكية إلى البنوك الأعضاء فيها.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أن كل هذه البيانات حقيقية، مشددا على أن شيكات مزيفة لن تستخدم في الموجزات الصحفية في البيت الأبيض.

وخلص خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الكشف عن هذه البيانات الحساسة من غير المتوقع أن يؤدي إلى اختراق حساب ترامب من قبل هاكرز، موضحين أن المصرف الذي يستخدمه ترامب يقدم للرئيس على الأرجح ضمانات أمنية إضافية.

في الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض قدمت مثالا سيئا قد يدفع بعض المواطنين إلى عدم الاهتمام بأمن بياناتهم المصرفية الشخصية.

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