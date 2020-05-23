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سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا

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سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
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فتحي مجدي

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شهدت مدرسة في أيرلندا، سقوط باب طائرة هليكوبتر في ملعبها، بينما لم يكن أحد من الطلاب بداخلها.
وقع الحادث الخميس عندما كانت المروحية متجهة إلى مطار "كاسمينت" في "بالدونيل" بأيرلندا، حينما سقط الباب على ارتفاع 800 قدم إلى مدرسة ثانوية "مويل بارك" "في كلوندالكين". 
ولحسن الحظ، كانت المدرس مغلقة كسائر المدارس الأخرى في أيرلندا حاليًا بسبب جائحة كورونا، ولم يصب أحد في الحادث.
وقال عضو المجلس المحلي عن حزب الخضر، بيتر كافانا: "نحن محظوظون حقًا لأنه لم يؤذ أحدًا. إذا كانت المدرسة مفتوحة، لكان من الممكن أن تكون قاتلة بسهولة.


وأضاف:" "ليس لدي أي فكرة عن كيفية سقوط الباب من طائرة هليكوبتر. كلوندالكين هي منطقة مكتظة بالسكان، وقد سقط باب الطائرة في وسط القرية. يمكن أن يموت البعض بسهولة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

وقال جاك تشامبرز، المتحدث باسم حزب "فيانا فيل"، إنه يأمل في استكمال التحقيق في الحادث ونشره دون تأخير. 
وأضاف: "لحسن الحظ لم يصب أحد في هذا الحادث الخطير". وتابع: "لو ضرب الباب شخصًا على الأرض لكان قد أصابهم بجروح قاتلة. قد يكون أحد أفراد طاقم الطائرة، أو أي مريض يتم نقله إلى المستشفى قد أصيب أيضًا".

واستدرك قائلاً: "أفهم أن قوات الدفاع شرعت في إجراء تحقيق داخلي لمعرفة كيف وقع هذا الحادث. أعتقد أن نتائج هذه التحقيقات يجب أن تنشر فور الانتهاء منها.

وقد وصفه ملازم متقاعد في سلاح الجو بأنه "الحادث الأكثر حظًا وأسف".

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