  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريهام سعيد

ريهام سعيد تعود ببرنامج جديد وتفجر مفاجأة

عشماوي

لماذا تم إعدام "عشماوي" شنقًا وليس رميًا بالرصاص؟

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

المحامى خالد أبوبكر

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

عبد الباسط حمودة يحيي حفل افتتاح قناة السويس

الكشف عن سبب عدم إذاعة حلقة"عبدالباسط" مع رامز جلال

يقتل والده أثناء محادثة فيديو

الصفحة الأخيرة

توماس باورز
توماس باورز
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

ابنة عصام الحضري الصغرى تشعل تويتر بفيديو مثير

#

فنان شهير يترك الفن ويعمل "نقاشا" بسبب عدم امتلاكه للأموال

#

يقتل زوجته أثناء معاشرتها ويسلم نفسه للشرطة والسبب صادم

#

يقتل زوجته بعد رؤيتها مع والده

طعن رجل والده المُسن حتى الموت أثناء محادثة جماعية عبر تطبيق "زووم" لاتصالات الفيديو بمشاركة 20 شخصًا في نيويورك، بحسب الشرطة.
وهاجم الابن توماس باورز (32 عاًما) والده دوايت (72 عاما)، ثم قفز من نافذة ولاذ بالفرار في قرية أميتيفيل بجزيرة لونغ آيلاند.

وألقي القبض على توماس خلال ساعة من الحادث، بعد أن اتصل مشاركون في المحادثة بالشرطة. ولم يتضح على الفور دافع الجريمة.

ووجهت لتوماس تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وقالت شرطة سافولك كاونتي في بيان إنها ستكشف عن معلومات إضافية بعد تلقي المشتبه به، الذي لحقت به إصابات طفيفة، العلاج ومغادرته المستشفى.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث بعد ظهر الخميس، بعد أن شاهد عدد من المشاركين في محادثة الفيديو الرجل وهو يسقط. واحتاجت الشرطة بعض الوقت لتحديد موقع الحادث لأن المشاركين لم يكونوا على دراية بالعنوان.

وربما شاهد بعض الأشخاص الهجوم، بحسب تقارير. ولم تتضح على الفور طبيعة محادثة الفيديو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
» يقتل والده أثناء محادثة فيديو
» لماذا تم إعدام "عشماوي" شنقًا وليس رميًا بالرصاص؟
» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا
» جدل بعد رصد "كورونا" في حليب أم مرضعة
» البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا
» «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»
» القبض على زوجة نجم آرسنال متلبسة بمحاولة «تهريب سلاح»
» يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه
» بعد تعرضها للتنمر.. وفاة غامضة لمصارعة شهيرة
» وفاة الفنان "آدم حنين" ووزيرة الثقافة تنعيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية