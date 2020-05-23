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البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا

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حفر مقابر
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البرازيل

ضحايا كورونا

ديلي ميل البريطانية

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم حفر مئات المقابر الجماعية في البرازيل، حيث سجلت البلاد 21116 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أمس.

وشهدت البرازيل أكثر من 330.000 إصابة بفيروس كورونا، ما يجعلها ثالث أكثر البلدان تضررًا في العالم والأكثر تضررًا في أمريكا الجنوبية.

وأفادت، الصحيفة البريطانية، أن البرازيل تفوقت لفترة وجيزة على روسيا باعتبارها ثاني أكبر بؤرة في العالم لفيروس كورونا، قبل أن تسجل الدول الأوروبية 335882 إصابة هذا الصباح.

وأظهر فيديو مصور جويا صفوفًا مفتوحة في مقبرة فورموزا لمواكبة الطلب.

وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان في مؤتمر صحفي افتراضي إن أمريكا الجنوبية هي "مركز" جديد للمرض.


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