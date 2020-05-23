  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

المحامى خالد أبوبكر

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

مدبولي

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

الطقس

خبر سار للمواطنين بشأن طقس العيد

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: يوم ما سنحكي هذا المجد

في أمريكا..

القبص على شاب يتحرش بالخيول

الصفحة الأخيرة

مايكل ريجو
مايكل ريجو
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة شاب ملقاة بجانب ترعة في كرداسة

#

فنان يتحرش بإعلامية شهيرة على الهواء:" مش طريقة لتفجير الكبت"

#

العثور على جثة شاب بقنا بعد أيام من الغرق

#

شاب بالغربية ينتحر ويترك لأهله رسالة صادمة

تم القبض على شاب أمريكي ضبط متلبسًا بمحاولة مواقعة مهر مسن داخل حظيرة.
وضبطت الشرطة مايكل ريجو (31 عامًا)، داخل حظيرة في مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، بعد أن تم تتبعه عبر كاميرات المراقبة.

تم استدعاء المحققين لأول مرة في سبتمبر 2019 بعد العثور على أحد الخيول تكافح للمشي لصعوبة في منتزه مقاطعة نيو كاسل كاروسيل ومركز الفروسية.


وواجه المتهم، اتهامات بالتعدي على مهاجمة خيول تتراوح أعمارها ما بين 31 ر 17 و 20 عامًا.

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة نيو كاسل: "قام المحققون من فرقة التحقيقات الخاصة بالشرطة في مقاطعة نيو كاسل بتعزيز معدات المراقبة الإلكترونية في المنشأة وبدأوا في إجراء المراقبة الليلية. بعد أكثر من شهر، أتى عزمهم على وضع حد لهذه الجرائم في النهاية".

وأضاف: "في وقت سابق من صباح يوم 21 مايو حوالي الساعة 12:30 صباحًا، كان المحققون من فرقة التحقيقات الخاصة يراقبون الاسطبلات ولاحظوا مشتبهًا كان ينظر إلى كشك مهر آخر".

وتابع: "ثم شوهد المشتبه به وهو يدخل إلى المربط ويربط الأرجل الخلفية للمهر. عندما دخل المحققون، اكتشفوا مايكل ريجو البالغ من العمر 31 عامًا مختبئًا في الزاوية وتم احتجازه لاحقًا".

ونقل إلى مقر قيادة شرطة مقاطعة نيو كاسل حيث اتُهم بالتعدي على حيوان. بينما تم علاج جميع المهور من قبل طبيب بيطري واستأنفت الأنشطة اليومية العادية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الخطيب يحسم مصير " أزارو"
» طبيبة تحذر المصريين: كل كعكة فيها كورونا
» "الغندور" يحسم مصير "بن شرقى" مع الزمالك
» كوبرا تسلل إلى مخبز.. ماذا حدث
» في قضية التحريض علي الفسق والفجور.. تأجيل محاكمة "سما المصري"
» الزمالك يمدد عقد "كارتيرون" لعام جديد
» "شطة" يرفع دعوى قضائية ضد "الغندور"
» "آل الشيخ" منفعل ويحطم شاشة تليفزيون
» مروع.. لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
» "سنعيد فيها النظر"..الإسكان تزف خبر سار للمواطنين
» "فيفا" يلزم "الجبلاية" بإجراء جديد مع الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية