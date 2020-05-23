القبص على شاب يتحرش بالخيول

23 مايو 2020 - 03:54 م

تم القبض على شاب أمريكي ضبط متلبسًا بمحاولة مواقعة مهر مسن داخل حظيرة.





وضبطت الشرطة مايكل ريجو (31 عامًا)، داخل حظيرة في مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، بعد أن تم تتبعه عبر كاميرات المراقبة.





تم استدعاء المحققين لأول مرة في سبتمبر 2019 بعد العثور على أحد الخيول تكافح للمشي لصعوبة في منتزه مقاطعة نيو كاسل كاروسيل ومركز الفروسية.







وواجه المتهم، اتهامات بالتعدي على مهاجمة خيول تتراوح أعمارها ما بين 31 ر 17 و 20 عامًا.





وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة نيو كاسل: "قام المحققون من فرقة التحقيقات الخاصة بالشرطة في مقاطعة نيو كاسل بتعزيز معدات المراقبة الإلكترونية في المنشأة وبدأوا في إجراء المراقبة الليلية. بعد أكثر من شهر، أتى عزمهم على وضع حد لهذه الجرائم في النهاية".





وأضاف: "في وقت سابق من صباح يوم 21 مايو حوالي الساعة 12:30 صباحًا، كان المحققون من فرقة التحقيقات الخاصة يراقبون الاسطبلات ولاحظوا مشتبهًا كان ينظر إلى كشك مهر آخر".





وتابع: "ثم شوهد المشتبه به وهو يدخل إلى المربط ويربط الأرجل الخلفية للمهر. عندما دخل المحققون، اكتشفوا مايكل ريجو البالغ من العمر 31 عامًا مختبئًا في الزاوية وتم احتجازه لاحقًا".



