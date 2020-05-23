  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

المحامى خالد أبوبكر

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

مدبولي

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

الطقس

خبر سار للمواطنين بشأن طقس العيد

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: يوم ما سنحكي هذا المجد

بعد غرامة 4آلاف جنيه..

تطورات جديدة بشأن ارتداء الكمامة بعد العيد

آخر الأخبار

نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

خبر سار للمواطنين بشأن طقس العيد

#

بعد تفشي الفيروس.. ارتداء الكمامة إجباري في المنوفية

#

"اشتروا ملابس العيد".. أخبار جديدة بشأن جائحة كورونا

#

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً الى ان الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد.
وقالت الوزيرة ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكز
ومن جانبه أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى انتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة.

وطالب غازي الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالاضافة الى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الخطيب يحسم مصير " أزارو"
» طبيبة تحذر المصريين: كل كعكة فيها كورونا
» "الغندور" يحسم مصير "بن شرقى" مع الزمالك
» كوبرا تسلل إلى مخبز.. ماذا حدث
» في قضية التحريض علي الفسق والفجور.. تأجيل محاكمة "سما المصري"
» الزمالك يمدد عقد "كارتيرون" لعام جديد
» "شطة" يرفع دعوى قضائية ضد "الغندور"
» "آل الشيخ" منفعل ويحطم شاشة تليفزيون
» مروع.. لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
» "سنعيد فيها النظر"..الإسكان تزف خبر سار للمواطنين
» "فيفا" يلزم "الجبلاية" بإجراء جديد مع الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية