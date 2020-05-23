بعد تعرضها للتنمر.. وفاة غامضة لمصارعة شهيرة

23 مايو 2020 - 03:30 م

توفيت المصارعة اليابانية، هانا كيمورا، عن عمر يناهز 22 عامًا، من دون أن يتضح السبب بعد.





وأكدت "ستاردوم" للمصارعة، المنظمة التي تنتمي إليها كيمورا، نبأ وفاتها، قائلة: "نحن آسفون للغاية للإبلاغ عن وفاة هانا كيمورا".





وكانت كيمورا ظهرت في أحدث سلسلة من برنامج "تراس هاوس" الواقعي لـ "نيتفليكس".





وربط كثير من متابعيها وفاتها بمنشورات أصدرتها قبل وفاتها بفترة وجيزة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها تعرضت للتنمر الإلكتروني.





وظهرت في صورة لها مع قطتها عبر تطبيق "إنستجرام"، مع تعليق مكتوب عليه "وداعًا".







كانت كيمورا، الفائزة بجائزة الروح القتالية لستاردوم لعام 2019، أحد أعضاء فريق العمل في برنامج تلفزيون الواقع الياباني تراس هاوس، قبل أن يتم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويصور العرض حياة ثلاثة رجال وثلاث نساء وهم يعيشون معًا مؤقتا في منزل.







وأثيرت مخاوف الجمعة بعد أن نشرت كيمورا، صورا لإيذاء النفس على "تويتر" مع رسائل تقول: "لا أريد أن أكون إنسانة بعد الآن. أردت أن أكون محبوبة، شكرًا لكم جميعًا، أنا أحبكم. إلى اللقاء".





وقالت الشبكة إن كيمورا كانت هدفًا لمئات التغريدات المتنمرة من المشجعين والنقاد بشكل يومي.





وبعد انتشار خبر وفاتها، تحدث المعجبون وشخصيات في صناعة الترفيه عن البلطجة الإلكترونية وتأثيرها على الصحة العقلية.





وفي عام 2016، بدأت احتراف المصارعة، وفازت أيضًا بأول بطولة JWP للصغار.



