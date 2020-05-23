إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

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دمياط

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إفطار جماعي

قال وكيل وزارة الصحة بدمياط محمود طلحة، إن الأسبوع الماضي شهد تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، بسبب تزايد تنظيم موائد الإفطار الجماعي.

وأضاف "طلحة"، أنهم تفاجأوا بارتفاع المصابين بالوباء بشكل كبير، رغم أن أعدادهم في دمياط كانت مستقرة، ولا تتعدى حالتين أو ثلاث حالات على الأكثر.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 22 إصابة في كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، بسبب تنظيم إفطار جماعي، بينهم ممرضة.

وأكد أن أعداد المصابين في المحافظة تخطى الإجمالي 380 حالة، وتخطت حالات التعافي 230 حالة، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة، منذ بداية انتشار الفيروس بالمحافظة في مارس الماضي.


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