"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

23 مايو 2020 - 02:54 م

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، عن أغنية جديدة من كلماته بعد واقعة "كسر الشاشة"، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر ، صباح اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها نيته إصدار أغنية جديدة، بعنوان "انكسرت الشاشة"، من كلماته، وألحان - سهم، وغناء رابح، دون توضيح، إن كان يعني رابح صقر.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر مقطع فيديو مثيرا أثناء قيامه بتحطيم شاشة التلفاز بعد إحراز هدف في مرماه .

ونشر "آل الشيخ" الفيديو وعلق قائلا: في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت.

وتأتي هذه المباراة في لعبة "البلايستشين" ضمن تحدي بين "آل الشيخ" و "سعود آل سويلم" - رئيس نادي النصر السابق – والتي يخرج ريعها في أعمال خيرية.







