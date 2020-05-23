» الخطيب يحسم مصير " أزارو"

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الاهلى

الخطيب

أزارو

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،  مصير وليد أزارو مهاجم الفريق، وذلك بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن أن محمود الخطيب رئيس الأهلي وجه الشكر إلى وليد أزارو وأبلغه بالاستغناء عن خدماته بناءً على توجيهات فايلر مدرب الفريق، حيث بعث له برسالة احتوت على "نشكركم على حسن تعاونكم معنا".

وأشار التقرير المغربي إلى أن وليد أزارو يدخل ضمن حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بقوة، وأنه من الممكن أن ينضم لمرافقة مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.


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