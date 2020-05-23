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كوبرا تسلل إلى مخبز.. ماذا حدث

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كوبرا تسلل إلى مخبز.. ماذا حدث
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تسللت

تسللت كوبرا قاتلة إلى مخبز شرقي الهند، يوم الخميس الماضي، والتي تسببت في حالة من الذعر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وجه العميل إنذارا وقام بإخراج الموظفين من المحل، وهم  في حالة من الذعر.

وصعدت الكوبرا الجدار، أثناء مراقبتها من قبل الزبائن، حيث تسللت إلى مكيف الهواء واختفت بداخله.

من جانبه اتصل صاحب المخبز بخدمة إنقاذ الحيوانات، وحاول موظف الخدمة إخراج الأفعى من المكيف لمدة ساعة، حيث قام بالضغط على المكيف عدة مرات فاستنفرت الكوبرا في وجهه بغضب وفردت غطاء رأسها، كمحاولة للاستعداد مع مهاجميها.

وقام المنقذ، بتحرير الكوبرا تدريجيا بإلهائها وكانت على وشك أن تعضه عدة مرات، حيث كانت عالقة في المكيف. 

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