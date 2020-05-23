قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

23 مايو 2020 - 02:37 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعي خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد حتى الجمعة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأكدت هيئة السكة الحديد، أن اليوم السبت، آخر أيام القطارات على كل خطوط الهيئة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر ابتداء من الأحد حتى الجمعة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.



وقررت شركة المترو، أن اليوم السبت آخر أيام تشغيل الخطوط الثلاثة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر، ابتداءً من الأحد حتى الجمعة.



ويتبع القرارين السابقين، انتهاء حظر حركة المواطنين الذي يجرى تطبيقه في التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، على أن يبدأ حظر التجوال مع بداية عيد الفطر، من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة المصرية.

