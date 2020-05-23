خبر سار للمواطنين بشأن طقس العيد

23 مايو 2020 - 02:23 م

زفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، خبرا سارا للمواطنين قائلة: "إننا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة منذ الأمس، بنحو 7 درجات مئوية، حيث انخفضت درجة الحرارة على القاهرة من 43 درجة لـ 36 درجة مئوية".



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك انخفاضا آخر وتدريجيا في درجات الحرارة حيث تصل على القاهرة اليوم لـ 33 درجة، وتصل غدًا خلال أول أيام عيد الفطر لـ 29 درجة مئوية.



وتابعت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أننا سنستمتع غدًا بطقس معتدل تمامًا خلال ساعات النهار، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة اليوم وغدًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية .

